Fano, al via la realizzazione dei nuovi spazi del Centro Civico Gimarra

FANO – Un nuovo tassello si prepara ad aggiungersi al mosaico della fano che sarà. Stanno per partirei lavori per realizzare nuovi spazi del Centro Civico Gimarra. La giunta ha dato il semaforo verde al completamento del piano superiore della struttura a servizio del quartiere in Via Cena. Si rafforza la proposta sociale offerta dal centro che è stato inaugurato a novembre 2021. Nella sua interezza si avranno una sala polivalente, 2 uffici dedicati al co-working, 1 aula studio, 1 sala polifunzionale, una reception e una terrazza coperta da 170 metri quadrati.

«L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei luoghi che abitiamo – spiega Seri -. Stiamo operando su tutto il territorio cittadino, realizzando opere nei quartieri. Questo del Centro Civico di Gimarra è l’ultimo esempio, poiché crediamo negli spazi che favoriscono l’aggregazione. Nella nostra idea di città c’è il forte desiderio che si crei una grande socialità e una grande partecipazione per rafforzare il senso di comunità. Continueremo a intervenire considerando tutte le aree, nell’ottica di rafforzare il senso comune di vivere la città».

«Ringrazio i nostri tecnici, tra cui Mario Silvestri e il progettista Silvio Camboni che ci hanno seguito nella fase progettuale – afferma l’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori -. Questo intervento ha un costo complessivo di 600 mila euro, di cui 450 arrivano da Fondi Pnrr e 150 di risorse di finanza locale. Andremo a realizzare degli spazi che avranno un grande valore sociale. E’ stato impegnativo poter condurre la progettazione per questa opera connessa ai Fondi del Pnrr. Infatti, i vincoli ministeriali ci impongono di andare a gara immediatamente, di avviare i lavori a settembre con la conclusione fissata a marzo 2026. Noi siamo ottimisti e puntiamo a terminare entro giugno 2024. E’ stato fondamentale differenziare gli impianti di riscaldamento in quanto ci consentirà di trasmettere il calore esclusivamente negli spazi che sono utilizzati. Sarà una struttura accessibile e vivibile nella sua interezza».

«Si sta portando avanti da tempo un’ attenzione nei confronti del completamento di questa opera realizzata a stralci – precisa l’assessora al patrimonio Sara Cucchiarini -. Con la possibilità del Pnrr siamo riusciti ad ottenere un importante finanziamento che ha abbassato l’impegno del comune che, ad oggi, supera 1,1 milioni di investimento. È importante ricordare che verranno realizzati spazi dedicati a fruizioni diverse. L’aula studio risponderà alle esigenza delle ragazze e dei ragazzi con due uffici adibiti a co-working così da sostenere i giovani professionisti grazie a spazi condivisi».