Fano, al ‘Centro Residenziale per Anziani Don Paolo Tonucci’ arriva la stanza magica

FANO – Al Centro Residenziale per Anziani Don Paolo Tonucci, ecco la stanza magica. E’ stato inaugurato questa mattina lo spazio orientato al confort e al benessere, secondo la filosofia del metodo Snoezelen. Infatti, attraverso questo metodo le persone vengono stimolate e guidate all’esplorazione dell’ambiente circostante così da indurre stati di benessere psicofisico, riducendo comportamenti disadattati e per una migliore comunicazione attraverso il potere rilassante e stimolante dell’ambiente e del materiale di cui è corredato lo spazio.

La “Stanza Magica”, in cui fonti luminose, stimoli tattili, musica rilassante, oli essenziali e un arredamento certificato, catturerà l’attenzione di tutti gli anziani ospiti del Centro, anche di coloro che presentano disturbi cognitivi e patologie neurodegenerative, generando uno stato di benessere e rilassamento nella quotidianità, attraverso un‘ interazione individuale con il personale formato e con il familiare. L’aspetto innovativo del progetto Stanza Magica è inoltre l’utilizzo di una postazione mobile in grado di raggiungere gli anziani allettati nelle proprie camere e creare un ambiente rilassante. Uno strumento di supporto per gli operatori nella gestione delle cure assistenziali quotidiane, soprattutto nei momenti critici di aggressività, di wandering e di apatia.

«Nel Centro residenziale Don Paolo Tonucci, accogliamo con professionalità e dedizione gli anziani sin dal loro inserimento – precisa l’assessore al Welfare di Comunità Dimitri Tinti -. Esprimo la mia sincera gratitudine agli operatori della struttura e alle assistenti sociali del servizio sociale dell’ATS 6, il cui costante impegno si traduce nell’assicurare cure necessarie e condizioni di vita ottimali agli anziani, specialmente a coloro che non sono autosufficienti. La creazione de ‘La Stanza magica’ rappresenta un ulteriore passo avanti, frutto della proposta del gestore della struttura e del sostegno dell’Amministrazione comunale. Questo spazio, appositamente progettato, consente lo sviluppo sensoriale in un ambiente confortevole, potenziando le abilità funzionali e le capacità relazionali degli ospiti. Gli studi hanno dimostrato che l’armonia di luci, stimoli tattili e musica rilassante favorisce il benessere, ottenendo risultati positivi anche per chi soffre di demenza e Alzheimer. Questo progetto è una testimonianza tangibile del nostro impegno a prendersi cura al meglio degli ospiti della Residenza Protetta e della Casa Albergo per anziani, con l’autentico desiderio, nel limite del possibile, di migliorare le loro vite».

Lo Snoezelen nel Centro Residenziale per anziani Don Paolo Tonucci diventa dunque un‘ulteriore occasione per entrare in contatto con il mondo interno della persona attraverso la stimolazione multisensoriale controllata dagli operatori.