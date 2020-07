Fano, un aiuto per il pagamento degli affitti: come e quando richiederlo

I cittadini interessati dovranno presentare le domande esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema informatico regionale. Ai richiedenti idonei, verrà riconosciuto un contributo mensile pari al 60% del canone di locazione

FANO – Un aiuto per il pagamento degli affitti. Il sostegno più volte annunciato dall’amministrazione fanese stavolta è in dirittura di arrivo. La Regione Marche ha stanziato, tra le misure straordinarie legate all’emergenza Covid-19, una somma pari a di 4.045.000 di Euro.

«Da mesi eravamo in attesa di risorse regionali e statali e avevamo sollecitato la Regione all’adozione di una misura di sostegno straordinario per le famiglie in difficoltà che pagano l’affitto – ha spiegato l’assessore al Welfare, Dimitri Tinti -, incontrando anche la sensibilità del Vice Presidente dell’Assemblea legislativa, Renato Claudio Minardi che aveva presentato un’interrogazione in Consiglio regionale. Quindi ben venga questo bando per il quale ci impegneremo a dare massima diffusione per far si che tutti i cittadini ne vengano a conoscenza».



Per richiedere il contributo straordinario previsto da questa misura sarà necessario possedere una residenza anagrafica o un domicilio, un determinato reddito ISEE e dimostrare un calo delle entrate nella propria professione.

Più nel dettaglio, ecco elencati i requisiti:

–Residenza anagrafica ( o domicilio nel caso di studenti fuori sede), sia regionali che extra regionali, nell’unità immobiliare per la quale viene richiesto il contributo;

-Titolarità di un contratto di locazione in corso di validità, regolarmente registrato, riferito all’unità immobiliare di residenza anagrafica ovvero di domicilio per gli studenti fuori sede, non classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9;

–Reddito del nucleo familiare calcolato in base all’ISEE:

per le richieste di contributo relative alle abitazioni di residenza, compreso tra € 11.955,59 e € 39.701,19 (ultimo ISEE disponibile);

per le richieste di contributo relative agli appartamenti presi in locazione dagli studenti fuori sede: non superiore a € 39.701,19 (ultimo ISEE disponibile);

Nel periodo marzo/maggio 2020, diminuzione del reddito familiare, inteso come liquidità finanziaria, per cause riconducibili all’emergenza da COVID-19:

-lavoro dipendente: la diminuzione del reddito almeno pari al 20%;

-lavoro autonomo: la diminuzione del reddito almeno pari al 30%;

-lavoro intermittente con contratto a chiamata: riduzione di reddito non inferiore al 20%.

I cittadini interessati dovranno presentare le domande esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema informatico regionale SIFORM2 accessibile all’indirizzo internet: http://www.regione.marche.it/piattaforma210. In caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica, gli utenti potranno contattare il servizio di assistenza raggiungibile all’indirizzo email: siform@regione.marche.it oppure ai seguenti numeri telefonici: 071/806.3442-3600-3064.

Ai richiedenti idonei, verrà riconosciuto un contributo mensile pari al 60% del canone di locazione, risultante dal contratto regolarmente registrato ai fini fiscali. Il contributo viene attribuito con riferimento ai mesi nei quali si è verificata la diminuzione del reddito. Successivamente alla liquidazione dei contributi i Comuni, effettuano le verifiche su quanto autocertificato dai richiedenti su un campione pari 5% delle domande ammesse.