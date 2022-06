La refezione di Fano si è distinta per la biodiversità dei piatti, per l’equilibrio della dieta, la capacità di elaborare ricette e la qualità delle materie prime

FANO – La città della Fortuna ancora ai vertici per la qualità delle mense scolastiche. A certificare il valore del servizio erogato e gestito da Dussmann Service è la Foodinsider: a brillare sono la qualità dei menù e l’attenzione alla sostenibilità.



In questa edizione lo scopo di Foodinsider è stato quello di promuovere e rendere visibili i modelli che non hanno il solo obiettivo di saziare, bensì di nutrire, educare, creare sviluppo economico e sociale nel rispetto dell’ambiente.



Proprio la refezione di Fano si è distinta infatti per la biodiversità dei piatti, per l’equilibrio della dieta, la capacità di elaborare ricette e la qualità delle materie prime, in gran parte biologiche.

«L’attenzione e la sensibilità nel curare i pasti delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi – ha dichiarato il sindaco di Fano Massimo Seri – vengono premiate con questo importantissimo riconoscimento. Questo però non è un punto di arrivo, ma un passaggio che ci spingerà ad essere ancora più attenti e minuziosi nell’educazione alimentare».