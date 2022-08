Servono aiuti economici per coprire le ingenti spese e volontari per allattare i piccoli. Ecco come aiutarli

FANO – Otto cuccioli appena nati abbandonati al loro destino dentro uno scatolone. È quanto accaduto a Fano nel tardo pomeriggio di ieri. Un’azione deplorevole a cui ha fatto da contraltare la mobilitazione partita dall’appello dell’associazione Melampo onlus FANO che ha innescato una vera e propria gara di solidarietà per salvare la cucciolata.



i cuccioli abbandonati

Servono materiali e persone che si mettano a disposizione per allattare i piccoli ogni due ore. La realtà chiede anche un sostegno economico per coprire le ingenti spese di latte, traversine e quanto altro e soprattutto informazioni utili per dare un volto all’autore di questo deprecabile gesto.



Vale la pena ricordare che secondo l’articolo Art. 544 Bis del codice penale “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”.





L’appello

Di seguito la richiesta di aiuto integrale della Onlus: «Ieri, tardo pomeriggio un immondo essere umano ha strappato 8 cuccioli appena nati alla sua cagna, li ha messi in un uno scatolone e li ha abbandonati così, sulla strada che porta al canile del Ragano. Chissenefrega se la madre sarà disperata. Chissenefrega se i cuccioli sono a rischio vita (due femmine sono più in difficoltà), chissenefrega se rovinerà la vita di persone costrette ad allattare queste creature notte e giorno (per il momento grazie di cuore a Giorgia ❤ ). Sterilizzare costa, è contro natura, e qualsiasi altra fandonia sia uscita dalla bocca dei tanti inetti che in questi anni hanno dato voce alla propria stupidità.Il risultato è un autentico dramma. Abbiamo bisogno di aiuto materiale Di balie che abbiano già avuto esperienza di allattamento. 8 cuccioli da allattare ogni due ore sono un’enormità. Abbiamo bisogno di un aiuto economico: da ieri si sono già fatti fuori una busta di latte in polvere (10 euro di latte volati via in nemmeno 12 ore). Stamattina abbiamo chiamato la Royal Canin e ordinato 8kg di latte in polvere. E per quanto come associazione abbiamo prezzi agevolati, i costi saranno comunque mostruosamente alti. Abbiamo bisogno di traverse assorbenti. Tonnellate di traverse assorbenti. Qualsiasi formato va più che bene. Infine, abbiamo bisogno che chi ha visto, chi sa, parli. Se qualcuno ha notato una persona lasciare un cartone nei pressi del Ragano ieri tardo pomeriggio, ci contatti. Se qualcuno sa che la cagna del vicino, gravida, improvvisamente non è più incinta e non allatta, ci contatti (potrebbe essere un molosso, pitbull o simile. Garantiamo totale anonimato.

Per aiuti IBAN IT37W0623024300000030935480

Credite agricole, intestato ad Associazione Melampo

Causale: latte cuccioli»