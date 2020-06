Fano cambia volto: sempre più a misura di ciclisti e pedoni

FANO – Una città sempre più a misura di ciclisti e pedoni. Va decisamente in questa direzione il progetto presentato dall’assessore alla viabilità e ai lavori pubblici Fabiola Tonelli che non fa mistero da tempo di sognare una mobilità all’insegna del green e delle due ruote.

Si chiamerà Biciplan e sarà una rete connessa di piste ciclabili costituita da 9 linee e 4 anelli. Un progetto ambizioso che mira a trasformare il centro cittadino di Fano in un grande salotto a misura d’uomo. Un cambiamento che avverrà per gradi e che partirà dalla linea 6 Sant’Orso – Centro/mare, il primo tratto che verrà messo a regime con i lavori che inizieranno già in autunno e richiederanno un investimento di circa 330mila euro. Il percorso collegherà Bellocchi all’Anfiteatro Rastatt e si gioverà dei tratti esistenti interconnessi delle piste di via Soncino, via Papiria, via Quattro Novembre e viale Battisti.

L’intervento più radicale riguarderà via Negusanti: in questo tratto verranno eliminati tutti i parcheggi lato caserma. Il nuovo aspetto della via vedrà la conferma del percorso pedonale esistente nei pressi della Paolini, verrà però ridotta la larghezza della carreggiata riservata al transito delle auto per permettere la realizzazione del tratto ciclabile separato dal camminamento pedonale e protetto dal flusso dei veicoli con una serie di cordoli in cemento.

Sull’altro lato invece verranno confermati i parcheggi trasformati da spina di pesce a un modulo parallelo alla corsia. Dei 35 posti macchina attuali ne rimarranno solo 20. I lavori partiranno da via Soncino, per poi passare all’incrocio di via Bellandra e via Pertini, collegando i tratti ciclabili con attraversamenti illuminati e piccole migliorie per aumentare la sicurezza stradale verso via Papiria e via Canale Albani.

«Il nostro impegno – ha sottolineato l’assessore Tonelli – è già proiettato verso una fase futura con diversi nuovi interventi che permetteranno ai cittadini di muoversi a piedi e in bici nella nostra città, contribuendo in misura significativa al miglioramento della qualità della vita di tutti».