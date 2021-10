FANO – Ha perso il controllo del suo veicolo terminando la sua corsa contro una vettura in sosta. È successo nella tarda mattinata del 27 ottobre a Carrara di Fano. Protagonista dell’incidente un 80enne che alla guida di un Ape che, mentre stava eseguendo una svolta, si sarebbe ribaltato schiantandosi contro un’auto.



Un impatto violento che ha fatto temere il peggio per l’anziano coinvolto: sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’uomo dalle lamiere del mezzo. Sul posto anche gli uomini del 118 che, dopo le cure del caso, lo hanno trasferito al nosocomio locale. I rilievi sono stati fatti dalla Polizia locale.