Fano, 74enne scoperto a spacciare cocaina: arrestato dalla polizia

FANO – Scoperto nei pressi dell’ex pista dei Go kart a spacciare cocaina. A finire in manette un pensionato 74enne. Ad insospettire gli uomini del commissariato di Fano sono stati l’insolito via vai che si verificava anche in pieno giorno. Giri anomali che sono stati attenzionati dagli uomini, coordinati dal vice questore Stefano Seretti che, nella giornata di giovedì, hanno deciso di entrare in azione. Il blitz ha confermato i sospetti: l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato mentre vendeva alcune dosi di cocaina ad un cliente.



L’udienza di convalida dell’arresto si è svolta sabato 5 novembre: l’uomo è stato trasferito in carcere fino alla data della prima udienza fissata per il mese di dicembre 2022.