Fano, 60enne travolta mentre attraversa: portata all’ospedale

FANO – Nuovo investimento a Fano. A farne le spese una donna fanese di circa 60enne. Il sinistro si è consumato nel primo pomeriggio del 21 novembre nei pressi del cimitero centrale, all’altezza dell’incrocio con via Della Giustizia, svoltava a sinistra verso via Roma.

Stando a una prima ricostruzione al vaglio della polizia locale, la donna sarebbe stata travolta da una Ford condotta un 70enne che stava percorrendo via Tomassoni in direzione monte.

Sul posto è stato richiesto l’intervento del 118 della polizia locale per i rilievi del caso. La ferita è stata trasferita al Santa Croce in codice giallo; le sue condizioni non sarebbero gravi.