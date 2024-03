A Fano arriva ‘6 Plurale’: nuovo spazio inclusivo per le famiglie

FANO – Un luogo inclusivo per le famiglie e un ponte fra le generazioni. E’ stato aperto il Centro “6 plurale”, uno spazio pensato per fornire un servizio di accompagnamento e supporto alle famiglie con minori, anche con disabilità, che possono trovarsi in situazioni di vulnerabilità, con l’intento di offrire loro un sostegno pratico, formativo e informativo necessario ad affrontare varie problematiche nei compiti di educazione e di cura.



Un’altra bella iniziativa dell’Ambito Sociale 6 per essere sempre più vicini alla comunità e promuovere concretamente l’inclusione sociale, che rientra in una progettualità specifica finalizzata a creare una rete di Centri per le famiglie nel territorio dell’ATS 6. Un ringraziamento speciale al Rotary Club di Fano che ha colto sin da subito il valore del progetto sostenendolo con una raccolta fondi e partecipando così in maniera concreta all’allestimento funzionale delle attrezzature informatiche.

Il Centro è ubicato nell’area del quartiere di Sant’Orso nelle immediate vicinanze della sede del Servizio Sociale Associato dell’ATS n.6 e dell’Ufficio di Promozione Sociale, uno spazio facilmente accessibile a tutti e soprattutto accogliente, a sottolineare l’apertura e la volontà di essere un servizio prossimo alle persone. Sarà un servizio estremamente inclusivo, da qui il nome “6 Plurale” rivolto a tutte le famiglie, con o senza figli, con persone anziane, con persone con disabilità, che si propone di sostenere le persone di fronte ai piccoli e grandi problemi della vita familiare.

Da subito verranno attivate nel Centro le funzioni istituzionalmente attribuite dalla normativa al Servizio sociale associato tra le quali informazione, promozione, orientamento e supporto per affidi e vicinanza solidale, incontri con gruppi genitori e svolgimento degli incontri protetti genitore-minore.

La costruzione del programma di attività e di interventi offerti dal nuovo servizio avverrà in maniera condivisa, con una co-progettazione tra l’Ambito Sociale e le Organizzazioni del Terzo Settore presenti ai tavoli tematici Minori, famiglia e disabilità, al fine di arricchire l’offerta delle opportunità rinvenibili nel Centro.

«Il Centro “6 Plurale” è un servizio estremamente inclusivo – sostiene il sindaco Seri -, che si propone di sostenere le persone di fronte ai piccoli e grandi problemi della vita familiare. Oltre alle attività del nostro servizio sociale associato e a quelle essenziali di informazione, promozione, orientamento e supporto lo spazio sarà poi arricchito di contenuti e attività in maniera condivisa, con una co-progettazione tra l’Ambito Sociale e le Organizzazioni del Terzo Settore coinvolte nelle proposte di cogestione».