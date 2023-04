Fano, 56enne trovata senza vita nella sua abitazione

FANO – Donna di 56 anni trovata senza vita nella sua abitazione a Rosciano di Fano. È successo nella pomeriggio del 7 aprile. A fare la drammatica scoperta sarebbe stata la figlia di 16 anni che si trovava in casa con lei. La donna, di origini ucraine, sarebbe morta a seguito di un malore che non gli ha lasciato scampo mentre si trovava nel suo letto.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che non ha potuto fare altri che constatarne il decesso. Sul luogo anche i carabinieri della stazione fanese per gli accertamenti del caso. Nessun dubbio comunque sulle cause naturali del decesso. L’arrivo dei militari e del medico legale avevano alimentato nella tarda serata voci incontrollate sui social su un poco plausibile omicidio: la fantasiosa ipotesi è stata subito prontamente smentita dalle autorità.