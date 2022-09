Fano, 54enne trovato morto nella sua vettura in autostrada

FANO – L’auto ferma a ridosso del new jersey centrale dell’autostrada A14 a pochi chilometri dal casello di Fano. Dentro il mezzo, accasciato sul volante, un 54enne. È stato trovato così dai soccorsi la scorsa notte Emanuele Vecchi, originario di Sassoferrato ma residente a Monterado, nel comune di Trecastelli. Per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Emanuele Vecchi

A dare l’allarme era stato un automobilista in transito che aveva notato intorno alle 4 la Y10 ferma sulla corsia in una posizione anomala e certamente pericolosa. Sul posto sono prontamente giunti gli uomini della polizia stradale di Fano che hanno provveduto a delimitare la zona e regolamentare le poche vetture in transito.



Nel frattempo sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118 che si sono adoperati per cercare di rianimare il 54enne: purtroppo gli sforzi si sono rivelati inutili. Probabilmente ad essere fatale all’uomo un malore improvviso.



Il corpo dell’uomo è stato trasferito all’obitorio di Fano: nella mattinata odierna i medici legali eseguiranno degli esami esterni. Spetterà al magistrato disporre l’eventuale autopsia per fare luce sulle cause del decesso.