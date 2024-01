Fano, 44enne trovato senza vita dalla ex moglie

FANO – Dramma nella periferia fanese dove un 44enne è stato trovato senza vita dalla ex moglie. Il dramma si è consumato in un garage al confine tra Fano e Lucrezia di Cartoceto.



Sul posto è stato chiesto l’intervento del personale del commissariato locale, che ha provveduto ai rilievi e agli accertamenti di legge e degli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Pochi dubbi sulla dinamica della tragedia: l’uomo si sarebbe tolto la vita.



Sembrerebbe che il 44enne in passato fosse stato raggiunto da un provvedimento di obbligo di allontanamento dalla consorte.