FANO – L’allarme lanciato da un familiare ed il pronto intervento delle forze dell’ordine: solo grazie a loro la vicenda di un 35enne fanese non ha avuto un epilogo tragico. I fatto risalgono alla tarda serata del 10 giugno: il giovane, in un momento di disperazione, avrebbe deciso di togliersi la vita con un coltello da cucina.



Prima di dare seguito ai suoi intenti aveva intorno alle 23 inviato un messaggio allo zio che non lasciava dubbi: la volontà di farla finita e, a correlazione, la foto di un coltello. Il familiare ha prontamente dato l’allarme alle autorità: sul posto sono giunti i Carabinieri della tenenza fanese che, non senza difficoltà, sono riusciti ad introdursi in casa. Qui si è svolta la parte più delicata e difficile dell’intervento: il 35enne, in forte stato di agitazione, si trovava sul letto e con un taglierino puntato alla gola, minacciava di tagliarsi la giugulare se qualcuno si fosse avvicinato.



Solo grazie al dialogo e alla professionalità degli uomini dell’arma, si è riusciti a venire a capo della situazione. Il giovane è stato immobilizzato e disarmato: sul posto sono giunti anche i sanitari che hanno provveduto al trasporto al nosocomio locale per le cure del caso.