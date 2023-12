Fano, 35enne in manette: fermato alla stazione con 130 grammi di eroina

FANO – Nuovo duro colpo da parte delle Forze dell’Ordine al mondo dello spaccio di stupefacenti fanese: a finire in manette un giovane che aveva con sé 130 grammi di eroina. È successo nella serata del 1° dicembre nella stazione ferroviaria di Fano.



Ancora una volta decisivo è stato l’intervento dell’unità cinofila ed in particolare del cane Alex che ha fiutato la droga presente addosso ad un 35enne nigeriano residente a Fano. Inutile il suo tentativo di fuga: l’uomo è stato ben presto acciuffato; nella tasca della giacca aveva la droga destinata ad alimentare la piazza fanese.



Il quantitativo in questione, una volta tagliato, avrebbe fruttato oltre 5mila euro. Davanti al giudice il 35enne, già noto alle autorità per reati analoghi, avrebbe riferito di aver raccolto l’involucro caduto ad un connazionale che era scappato alla vista delle autorità.