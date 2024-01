Fano, 30enne istruttore di body building trovato senza vita nel suo letto

FANO – Dolore e sconcerto a Fano per l’improvvisa scomparsa di Riccardo Shawo, 30enne istruttore di body building trovato senza vita nel suo letto. Il dramma si è consumato nella mattinata del 21 gennaio.



A trovarlo esanime nella sua abitazione sita in via dell’Abbazia sono stati i suoi parenti. Ai sanitari ed alle autorità immediatamente allertate e giunte sul posto non è rimasto che constatarne il decesso avvenuto presumibilmente nel sonno. Riccardo gestiva una palestra in via Fanella dove svolgeva anche il ruolo di personal trainer ed insegnante di arti marziali: per lui salute e benessere fisico erano non solo una passione ma una vera e propria professione.



Appena la notizia ha iniziato a circolare per Fano ha gettato nell’incredulità e nello sconforto più nero quanti conoscevano Riccardo. Come da prassi sul decesso sono state avviate le indagini da parte degli uomini del Commissariato di Fano volte a fare luce sulle cause della morte. Presumibile che nelle prossime ore sia disposta anche l’autopsia.