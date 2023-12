Fano, 30enne al volante nonostante dovesse essere ai domiciliari

Un 23enne sorpreso in un locale nonostante fosse soggetto a Daspo. Scoperto anche un 19enne a cui era stato notificato un foglio di via a seguito di una rapina

FANO – Fogli di via, Daspo e domiciliari: almeno tre i giovani colti in castagna dai militari. È successo negli ultimi giorni in occasione dei controlli messi in campo dai Carabinieri di Fano rivolti soprattutto al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e delle condotte di guida pericolose, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione notturna della movida giovanile.

Durante i controlli alla circolazione stradale eseguiti tra la vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fano hanno infatti sorpreso, nottetempo, un 30enne alla guida della propria autovettura nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari; sempre di notte è stato pizzicato anche un giovane di 23 anni, che si trovava in un noto esercizio pubblico della zona malgrado fosse sottoposto al divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento.



Sempre i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno infine sorpreso, nella zona del centro storico, un giovane di 19 anni a cui era stato notificato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Fano per 3 anni, emesso a suo carico a seguito di una rapina.