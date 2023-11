Fano, il 27 novembre i funerali di Rita Talamelli, la donna uccisa dal marito

FANO – Si terranno il 27 novembre i funerali di Rita Talamelli, la donna strangolata dal marito che ha tentato subito dopo il suicidio. Il rito funebre si svolgerà alle ore 15 nella Chiesa di San Pio X in Piazza Unità d’Italia al Poderino. Il feretro partirà dall’obitorio dell’ospedale Santa Croce alle 14.30. Dopo il rito funebre la salma sarà accompagnata al cimitero urbano di via Giustizia.



È ancora ricoverato invece in carcere l’omicida Angelo Sfuggiti: l’uomo, dopo il delitto, ha tentato di togliersi la vita ingerendo una dose massiccia di barbiturici. Appena verrà dimesso dall’ospedale verrà fissato l’interrogatorio di garanzia nel quale potrà fornire la sua versione dell’accaduto cercando di fare luce sul movente e sull’antefatto che ha portato al tragico epilogo.



Dalle indiscrezioni emerse sfumano sempre più i contorni del femminicidio legato al possesso ma emergono elementi riguardanti un contesto difficile segnato fortemente dalla malattia della moglie e dai suoi problemi tanto da indurre l’uomo a tentare in passato più volte il suicidio.