FANO – Ha abbandonato la propria vettura dopo essere finita fuori strada. Invece di chiedere aiuto alle autorità si è allontanata dal suo mezzo che era finito in una scarpata. La giovane al volante, una 24enne residente in Romagna, è stata rintracciata dopo qualche ora; le indagini hanno permesso di capire il perché del suo comportamento insolito: la vettura era sprovvista di assicurazione.

È successo nella giornata del 21 agosto: l’incidente si sarebbe consumato intorno alle 13 in località Belgatto. La giovane, per cause in fase di accertamento, nei pressi di una curva, sarebbe finita fuori strada sfondando una recinzione e terminando la sua corsa nella scarpata sottostante. A dare l’allarme è stato il proprietario dell’appezzamento che si è ritrovato la Lancia Delta all’interno della sua proprietà.



Temendo che la persona ferita potesse essere stata sbalzata nei paraggi ha subito allertato la polizia locale che si è precipitata sul posto. Ben presto si è scoperto l’arcano: l’autovettura risulta di proprietà di una ragazza marocchina residente a Mondaino. La macchina dagli accertamenti è risultata priva di copertura assicurativa e per questo è stata sequestrata. Non facili le operazioni di recupero.