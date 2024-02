Fano, 20mila chilometri in bici per raccogliere fondi: al via il giro d’Europa di Daniele Grassetti

FANO – Prima lo ha fatto a piedi, semplicemente camminando. Ora è pronto a ripartire, questa volta in bicicletta, ma sempre con lo stesso punto fermo: raccogliere fondi e fare del bene. Lui è Daniele Grassetti, è di Pesaro, e sabato 3 febbraio partirà dall’Arco d’Augusto di Fano per la prima tappa della ‘bike edition’ di quel Dani Walks Europe che da maggio 2023 a luglio 2023 ha già permesso di finanziare diversi progetti riguardanti la salute mentale. Questa volta – anche grazie al patrocinio dei comuni di Fano e Pesaro – salirà in sella a una bici per attraversare una bella fetta del Vecchio Continente, per raccogliere fondi e finanziare le attività inclusive di AGFI (Associazione Genitori e Figli) e ASI Comitato provinciale di Pesaro e Urbino.

La partenza è prevista per le 9,30 di sabato 3 febbraio. La prima tappa attraverserà Pesaro e si concluderà a Rimini, poi Daniele proseguirà la sua pedalata verso i Balcani e la Grecia, a seguire il nord Europa. Il tragitto previsto è di oltre 20mila chilometri. Chi vorrà potrà accompagnare Daniele fino a Pesaro in bici, e per l’occasione verranno messe a disposizione delle biciclette inclusive grazie a ‘Marche & Bike’ e ‘A Spasso Bike’. In parallelo anche l’evento ‘Run With Dani’, una corsa di 10 chilometri con partenza sempre dall’Arco d’Augusto di Fano.

‘Nel Blu dipinto di Blu’, ‘Notti in tenda’, ‘Facciamo rete’: sono soltanto alcune delle iniziative di AGFI e ASI (maggiori dettagli a questo link: https://www.gofundme.com/f/dani-walks-europe-per-il-sociale-bike-edition) che mirano a un’integrazione concreta, a un’inclusività senza più barriere. Quantomeno economiche, grazie ai fondi che Daniele riuscirà a raccogliere a favore di ragazzi e adulti con difficoltà fisiche o psichiche, che necessitano di educatori, e per i quali occorrono progetti mirati e troppo spesso costosi. Intanto questa preziosa iniziativa è resa possibile anche dagli sponsor e dalle donazioni iniziali, pervenute anche dalle stesse AGFI e ASI, senza dimenticare che lo stesso Daniele darà fondo ai suoi risparmi, a riprova di quanto creda in questo progetto.

«Quella di Daniele è una sfida nel verso senso della parola – sostiene l’assessore allo Sport del Comune di Fano Barbara Brunori -. Sono veramente entusiasta di questa sua determinazione poiché vuole abbattere gli ostacoli dando valore a quella che è una causa dal grande impatto sociale. In questa storia Daniele ci insegna che nell’impossibile si può trovare il possibile, cioè quel desiderio di aiutare e sostenere gli altri facendo del bene. Questa tappa è anche un modo per promuovere e diffondere queste iniziative che si prefiggono l’obiettivo di raccogliere fondi per progetti inclusivi».

«Sono molto orgoglioso – ha commentato il responsabile di Asi Pesaro Urbino Jacopo Barattini – del fatto che Daniele abbia scelto di legare la sua raccolta fondi alle progettualità di realtà sportive e sociali come AGFI e ASI. Reputo la sua impresa un’azione oltremodo incredibile e di enorme impatto sociale. L’obiettivo di sensibilizzare quante più persone, mettendo in risalto certe iniziative, rende l’idea di Daniele ancora più entusiasmante».

Per capire meglio di cosa stiamo parlando ci siamo affidati alla voce di Daniele Grassetti che, tramite ASI Pesaro Urbino, è entrato più nel dettaglio della sua imminente impresa



«Dani Walks Europe è sostanzialmente un progetto di Raccolta Fondi inizialmente nata per la Cooperativa Alpha Onlusdi Pesaro e che da maggio 2022 mi ha portato ad inaugurare la prima vera e propria azione concreta del percorso. Il tema principale del progetto è la sensibilizzazione della salute mentale e l’approccio della camminata, varcando più confini europei possibili, mi è venuta in mente subito dopo il lockdown. La prima attività è stata conclusa esattamente il 9 luglio 2023 dopo 13 mesi di cammino e più di 10000 chilometri percorsi attraverso vari paesi e passare il tempo a studiare mappe e percorsi da dover affrontare in questo tragitto è stato qualcosa di energico e stimolante»

Da qui, una volta terminata la prima attività, l’idea di ripartire con un nuovo progetto ma cambiando leggermente le carte in tavola, giusto?

«Sì. A novembre 2023 sono venuto a conoscenza di alcuni progetti presenti nel nostro territorio provinciale che hanno lo scopo finale dell’inclusione e dell’integrazione. Nello specifico sto parlando dei progetti promossi da AGFI – Associazione Genitori e Figli per l’Inclusione ed ASI Comitato Provinciale Pesaro Urbino. Grazie a queste due realtà ho scoperto un mondo di attività rivolte a ragazzi e ad adulti con difficoltà fisiche e/o psichiche che hanno un limite spesso ostico, ovvero il costo di realizzazione. Poter permettersi un educatore personale, uno specialista del settore (che si tratti di Sport o della cura della persona) è veramente costoso ed i progetti di AGFI e ASI cercano di rompere quelle barriere che spesso sono “erette” da una questione di costi. E’ per questo che ho pensato di collegare la mia nuova iniziativa a queste realtà».

Parte quindi Dani Walks Europe, ma in bicicletta. E’ corretto?

«Esattamente. Dani Walks Europe / Bike Edition. Abbiamo pensato di chiamarla in questo modo per poterla differenziare dalla prima attività che ho svolto in cammino. L’obiettivo è raccogliere fondi per finanziare le due realtà, AGFI e ASI, nell’interezza dei loro progetti. Le attività che i due enti svolgono sono molteplici: per citarne alcune abbiamo “Nel Blu dipinto di Blu”, “Notti in tenda”, “Facciamo rete” e tantissime altre iniziative (possono essere lette e approfondite a questo link https://www.gofundme.com/f/dani-walks-europe-per-il-sociale-bike-edition) sociali e di integrazione possibile, vera! Per questo nuovo progetto partirò da Fano nella giornata di sabato 3 febbraio 2024 con direzione Pesaro e la prima tappa finale sarà quella di Rimini. Da li poi proseguirò nei giorni avvenire sempre in direzione Balcani e Grecia, per poi virare verso NORD».

Come affronterai tutti i costi dell’attraversata?

«In primis devo ringraziare gli sponsor intervenuti e le donazioni ricevute: nello specifico la bicicletta e l’abbigliamento tecnico sono un dono rispettivamente concesso da BICI DESIGN di Pesaro e dall’azienda di abbigliamento sportivo SQUAME di Ravenna. Poi devo menzionare anche le stesse AGFI ed ASI che hanno contributo con delle donazioni finalizzate allo svolgimento del progetto e il ristorante UTOPIA di Pesaro che accoglie lavoratori con disabilità intellettivo/relazionali. Il resto sono tutti risparmi miei che metto in gioco per una causa a cui credo particolarmente».

Ma quindi la partenza è imminente; come possiamo fare per seguire il tuo percorso?

«Si, ormai manca veramente poco. A coronare la partenza ci sarà una conferenza stampa presso la Sala della concordia del Comune di Fano e poi sabato 3 febbraio siete tutti invitati ai nastri di partenza per poter brindare insieme. Chi vorrà potrà anche seguirci in bici fino a Pesaro e saranno presenti anche delle biciclette inclusive messe a disposizione da Marche & Bike e da A Spasso Bike per poter rendere la pedalata accessibile a tutti. Collegheremo anche l’evento “Run With Dani” che sarà un allenamento di corsa su terreno pianeggiante con una distanza di 10k da poter eseguire in gruppo o in solitaria con partenza sempre dall’Arco d’Augusto di Fano. Potrete infine seguirmi nelle pagine Social ”Dani Walks Europe” e “ASI Pesaro Urbino” dove manterremo aggiornati tutti gli interessati con post e brevi reel»

.