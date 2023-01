FANO – Prosegue il restyling della Città della Fortuna che in questo 2023 vedrà la restituzione alla cittadinanza di diversi luoghi tra cui una prestigiosa piazza sita nel centro cittadino: «Il 2023 sarà un anno rigenerante anche per Piazza Marcolini che diverrà un nuovo spazio tutto da vivere per la Città – ha annunciato l’assessora Brunori – Una Piazza di relazioni fortemente connessa alla nostra storia culturale con nuove sedute, una pavimentazione in arenaria, tre ampie aree verdi che salvaguarderanno le alberature esistenti ed un’ illuminazione scenografica architetturale che valorizzerà sia la facciata di Palazzo Marcolini che la Piazza».

La progettualità vedrà anche il recupero di un altro storico manufatto: «Al centro verrà collocata una fontana con la stele che giaceva presso i Giardini Amiani ed è stata di recente restaurata dopo un lavoro meticoloso e formativo da Daniele Nardini in collaborazione con gli studenti ed i docenti del Liceo Artistico Apolloni Fano .E’ un progetto lavorato dai tecnici Comunali che si sono adoperati con competenza e sensibilità a tutti i cambiamenti richiesti nel durante. Insieme si riaccende bellezza, storia ed arte». Ai fanesi non rimane che aspettare.