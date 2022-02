È facile immaginare un nuovo giro di vite per l’odierno 2022 dove nel bilancio di previsione sono state stimate entrate per 3 milioni di euro

FANO – Nella Città della Fortuna l’ammontare dell’importo delle multe elevate nel 2021 dalla Polizia municipale è di 1.860.000. Un cospicuo gruzzolo che fa registrare una crescita di ben 450.000 euro in più rispetto l’anno precedente. Va tenuto conto ovviamente che il 2020 rappresenta un anno anomalo profondamente segnato dalla pandemia e dal lockdown che ha limitato fortemente la circolazione dei veicoli. Per farsi un’idea, nel 2019, ovvero l’anno antecedente al Covid-19, le multe a Fano si erano attestate sui 2,6 milioni di euro.



I verbali del 2021, presumibilmente sempre a causa della pandemia, non sono stati distribuiti in maniera equa nei 12 mesi: fino a giugno, ovvero nei primi sei mesi, la cifra si attestava intorno ai 700mila euro. Questo significa che nella seconda metà dell’anno le infrazioni sono aumentate in maniera sostanziale. Giusto sottolineare che, ad oggi, i verbali pagati sono poco meno del 50%, una percentuale di fatto in linea con quella degli anni precedenti, dove la metà dei trasgressori non è spesso solerte nel pagare i verbali.

È facile comunque immaginare un nuovo giro di vite per l’odierno 2022 dove nel bilancio di previsione sono state stimate entrate per 3 milioni di euro. Andrebbe anche in questa direzione l’implemento dell’organico della municipale che nei prossimi mesi dovrebbe arrivare alle 60 unità.