Nel giorno dei suoi funerali, verrà proclamato il lutto cittadino. La Caritas raccoglierà offerte per aiutare le persone in situazioni più fragili

FANO – Una ferita aperta che difficilmente potrà essere dimenticata: troppo vivido il ricordo dell’assassinio di Anastasia, la 23enne ucraina uccisa con tre fendenti ed abbandonata in una valigia in un campo, rappresenta una pagina nera per la comunità. Un momento buio, forse il più oscuro, che la città di Fano sta cercando di affrontare insieme. Al riguardo il sindaco Seri ha annunciato una fiaccolata per domenica 20 novembre alle 17,30 in ricordo dell’ennesima vittima di femminicidio.

«L’omicidio di Anastasia ha ferito la nostra città – spiega Seri -. Non si trovano e non sono sufficienti le parole per descrivere lo sgomento e il dolore che hanno colpito la nostra comunità. Un altro femminicidio si è consumato ieri a Roma, l’ennesimo che alimenta una piaga sociale che dobbiamo fermare».

Seri poi ha annunciato che: “Nel giorno dei suoi funerali, verrà proclamato il lutto cittadino, per esprimere vicinanza alla famiglia di Anastasia che sta raggiungendo in queste ore la nostra città. Soprattutto, questa decisione vuole mandare un messaggio chiaro, perché Anastasia era parte della nostra comunità, una città che abbraccia tutti. La nostra famiglia si prende cura soprattutto dei più indifesi e dei più fragili. Anastasia era scappata dalle guerra e aveva trovato a Fano un contesto per rincorrere i propri sogni e dare forma al proprio futuro. La nostra responsabilità è figlia della cultura e dei valori che diffondiamo e pratichiamo».



Il sindaco di Fano poi lancia un appello: «Conoscendo la passione di Anastasia per la musica, sarebbe bello se domenica in Piazza XX settembre ci fosse un pianoforte suonato da un pianista. Per questo lancio un appello affinché si riesca a concretizzare questa idea, per ricordare il talento e l’inclinazione di Anastasia per la musica».

La fiaccolata partirà, come ricorda l’assessora alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini: «Dall’Arco D’Augusto e proseguirà su Corso Matteotti fino ad arrivare in Piazza XX settembre. Lì ci sarà un momento di raccoglimento e di preghiera, in cui ci stringiamo nel dolore e nel ricordo. Quanto accaduto ad Anastasia è davvero doloroso per la nostra città, perché lei è una nostra sorella. Questa iniziativa vuole accendere la purezza di Anastasia, tanto che insieme domenica vogliamo stringerci e ricordarla per la sua purezza».

Luana Mastrogiacomi di Caritas spiega che «chi volesse effettuare una donazione può consultare i canali social di Caritas Fano, in cui si possono trovare tutte le informazioni. Conoscevamo già Anastasia in quanto, nel momento del suo approdo qui, era tra i destinatari dei nostri sostegni alimentari. Un lutto che ci ha sconvolto e che ci spinge a far sentire la nostra presenza».