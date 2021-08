Fano 2 dimenticata dall’amministrazione: l’attacco del Pci

FANO – La Città della Fortuna a due velocità. Da una parte riqualificazioni e restyling, dall’altra promesse non mantenute ed una situazione crescente di degrado. Il grido di protesta riguarda Fano 2 e non si tratta certamente di una novità: periodicamente i residenti, in passato organizzati anche in un comitato, avevano fatto presente all’amministrazione fanese le criticità in cui versa la zona.



A farsi carico stavolta delle problematiche del quartiere è stata la sezione locale del Psi: «Le amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi 17 anni, compresa l’attuale, si ricordano che esistono questo ed altri quartieri soltanto in occasione delle campagne elettorali. In passato l’amministrazione Aguzzi si era persino accorta che c’era ancora una porzione di verde su cui scaricare l’ennesimo tsunami di cemento, poi più nulla. Nel frattempo il quartiere soffre di una situazione di totale disastro e degrado: sporcizia ovunque, cassonetti traboccanti di rifiuti, isole ecologiche trasformate in discariche, escrementi di cani disseminati nel parco giochi per bambini, un recinto per cani denominato impropriamente “sgambatoio” che ha aggravato la situazione, esasperando chi vi abita nei pressi. Il tutto condito da una totale assenza di controlli, con schiamazzi e cori da stadio notturni e persino risse».



Gli esponenti del partito auspicano interventi celeri e stigmatizzano la situazione odierna: «A dir poco vergognoso appare lo stato di Piazza Capuana, con una fontana semidistrutta e non funzionante che è l’emblema dell’abbandono di questa zona, e rappresenta persino un potenziale pericolo per bambini e ragazzi che giocano. Alla luce di tali annose problematiche, la cui soluzione non è più procrastinabile, il Partito Comunista Italiano di Fano chiede che l’Amministrazione Comunale si dedichi per lo meno alla cura dei quartieri della Città, nei quali il degrado, avanza ormai inarrestabile – e concludono – , le forze politiche di maggioranza che sostengono la Giunta Seri provino almeno a fare qualcosa di utile: riqualifichino i quartieri come quello di Fano 2, che versano in uno stato di indecente abbandono».