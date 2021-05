FANO – Si terranno mercoledì 19 maggio i funerali di Fabio Uguccioni, ex assessore della prima giunta Aguzzi spentosi a 65 anni a causa di un brutto male che non gli ha lasciato scampo. Le esequie verranno celebrate alle 16 presso la Chiesa di Santa Maria Goretti a Sant’Orso. La notizia, trapelata nella tarda mattinata del 17 maggio, ha gettato nello sgomento un’intera comunità. Il suo calvario era iniziato a fine 2020 con dei problemi alla prostata.



Gli esami avevano poi fatto emergere un tumore ai polmoni ritenuto non operabile: da lì la via crucis della chemioterapia che però non ha dato l’esito sperato. Ad essere fatale al 65enne, già fortemente debilitato dal male e dalle cure, è stata una polmonite. Nelle ultime ore tutto il mondo politico locale e regionale ha voluto esprimere il proprio cordoglio per questa immane perdita. In questi anni Uguccioni si era fatto apprezzare per i suoi tanti impegni nel sociale a favore delle categorie più deboli: è stato l’ispiratore di Itaca, della Don Tonucci, e sempre a lui si devono la realizzazione della Bcc Arena e la nascita di Fano Solidale.



In queste ore si moltiplicano i ricordi ed i pensieri a lui dedicati da parte di amici e conoscenti a testimonianza di quanto sia stato prezioso il suo contributo all’interno della comunità. Scrive un amico «Se ne va un pezzo di infanzia, una montagna di ricordi. Un abbraccio fortissimo alla tua famiglia. Giuliano ti avrà già abbracciato e insieme tornerete a vivere momenti di gioia e spensieratezza. Riposa in pace»; «Oggi è venuto a mancare un grande e vero amico – scrive un altro fanese – di tante battaglie quando da assessore rivestiva l’incarico della disabilità, un gentiluomo, una persona sempre disponibile con tutti. Una grande perdita per la nostra Fano. Le sentite condoglianze a tutta la famiglia. Che la Terra ti sia lieve caro Fabio Uguccioni», e ancora «Ciao Fabio Uguccioni …..a nome di tutte le compagnie teatrali fanesi GRAZIE…GRAZIE…GRAZIE Per quello in cui hai creduto e che sei riuscito a darci. Non ti dimenticheremo…lasci un grande vuoto ma porteremo con noi la tua idea di associazionismo e partecipazione. R.I.P.»