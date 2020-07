FANO – In arrivo 140 nuovi parcheggi ed una nuova rotatoria che avrà lo scopo di alleggerire dal traffico viale Ruggero Mariotti e nelle vie parallele. Partiranno nella giornata del 14 luglio i lavori per la nuova infrastruttura per regolare il traffico che riguarderà viale Vittorio Veneto.



Nei giorni scorsi il Vicesindaco Cristian Fanesi in qualità di assessore all’Urbanistica ha fatto visita al cantiere dell’area dell’ex Mulino Albani, per un sopralluogo dove ha potuto constatare lo stato di avanzamento dei lavori, sia della parte edilizia che delle opere di urbanizzazione.

Al via i lavori per la nuova rotatoria

La convenzione fra Comune di Fano e proprietà prevede infatti la realizzazione di una serie di interventi di pubblico interesse, a partire dal potenziamento del tratto di acquedotto da viale Vittorio Veneto su via Carlo Pisacane, ai marciapiedi e alla pista ciclabile che affiancherà la nuova struttura commerciale che si svilupperà poco più avanti in direzione sud, con il relativo impianto di smaltimento delle acque meteoriche e l’adeguamento della pubblica illuminazione.



Tra gli interventi che più interessano la cittadinanza c‘è sicuramente quello riguardante la realizzazione di altri 140 parcheggi nella zona interessata dai lavori.



I lavori dell’amministrazione non si fermano qua: negli ultimi giorni sono partiti anche gli interventi di pulizia dell’erba parietaria, meglio nota come erba murella, dai luoghi simbolo di Fano quali la Rocca Malatestiana, il Bastione Sangallo, le Mura romane e quelle malatestiane, la Chiesa di San Francesco e Torre Sent’Elena.