Fano, il 14 giugno stop all’erogazione dell’acqua: ecco dove

FANO – Stop all’erogazione di acqua dalle ore 8 30 alle ore 13 di martedì 14 giugno. A comunicarlo è l’Aset Spa. La momentanea interruzione è correlata ad alcuni lavori di manutenzione programmata per il miglioramento del servizio idrico. La sospensione riguarderà nel dettaglio alcune zone della periferia di Fano.



Le aree interessate sono: Cuccurano, la strada provinciale Flaminia (civici dall’1 al 462), via Arno, via Reno, via Conca, via Tevere, via Adige, via IX Strada (civici dal 66 al 72), via X Strada (civici dal 19 al 28), Bellocchi (civici dal 26 al 28), Falcineto (civici dal 4 al 117), Torno (civici dall’1 al 39), Rosciano (civico 78), Ferretto (civici dall’1 al 3) e Carrara (Terna).



Nonostante l’interruzione riguardi le zone sopracitate i disservizi momentanei potrebbero riguardare anche le vie limitrofe a quelle indicate dove si potrebbe verificare un calo di pressione.