Una fanese protagonista al Salone del Libro di Torino: premiata Margherita Campanelli

FANO – Una fanese protagonista al Salone del Libro di Torino. Sarà infatti la tesi di laurea di Margherita Campanelli la prima ad essere pubblicata nei “Quaderni del Consiglio” per avviare il nuovo progetto editoriale promosso dall’Assemblea legislativa, presentato nella terza giornata del Salone del libro di Torino.

La neo dottoressa in scienze pedagogiche di Fano, con sindrome di Down, è stata ospite (in collegamento) dello stand di Assemblea legislativa e Giunta regionale per presentare il suo elaborato, Il gioco come strumento e pratica inclusiva al nido. Le prospettive e dinamiche educative nello spazio 0-62. Margherita e la sua relatrice, la professoressa Francesca Salis (Unimc), sono state introdotte dalla consigliera segretaria Micaela Vitri.

«Margherita è il simbolo e l’esempio di ciò che significa fare inclusione – ha sostenuto la Vitri – e con l’Ufficio di presidenza abbiamo deciso di premiare il suo lavoro, sarà il numero zero di questo nuovo progetto per promuovere le tesi di laurea meritevoli». La studentessa ventiseienne ha discusso la sua tesi per la laurea magistrale all’Università di Macerata lo scorso 24 novembre, lavora come educatrice in un asilo nido e nel tempo libero svolge volontariato. «Il gioco è inclusione, condivisione tra i bambini – racconta Margherita –. I bambini hanno bisogno di giocare, di fare esperienze, di diventare competenti giocando insieme».

Il progetto dell’Assemblea legislativa mira a promuovere e a diffondere i migliori lavori dedicati alle Marche, che abbiano approfondito tradizioni, aspetti storici, culturali, politici, paesaggistici. Il premio sarà assegnato con un bando annuale aperto agli studenti neo laureati, triennali o magistrali, residenti nel territorio regionale e il vincitore sarà premiato con la pubblicazione della sua tesi in 100 copie all’interno della collana dell’Assemblea, che quest’anno compie 27 anni, con 392 Quaderni all’attivo. L’autore sarà anche ospite, come Margherita, alle prossime edizioni del Salone del libro di Torino per presentare il volume.