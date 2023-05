Un fanese sul tetto nazionale: Lorenzetti Campione d’Italia di Volley con il suo Trento

FANO – C’è anche tanta Fano nello scudetto conquistato pochi giorno fa dall’Itas Trento. A guidare la compagine in questa entusiasmante cavalcata culminata con la vittoria in gara cinque della finale Scudetto contro la Lube Civitanova è stato Angelo Lorenzetti, tecnico 59enne di Fano. Un successo che corona una stagione dove il mix tra giovani emergenti e campioni affermati ha premiato il coach.



Per Lorenzetti si tratta dell’ultimo acuto di una carriera longeva e costellata di vittoria: il 59enne, dopo aver mosso i primi passi nella Virtus Fano ed aver allenato diverse rappresentanti nazionali giovanili (under 17 e under 20), ha guidato Padova, Verona, Piacenza, Modena e Trento vincendo in totale 4 campionati, 2 coppe Italia, 2 Super Coppe Italia, un mondiale per club ed una Coppa CEV. Per la stagione 2023/24 lo aspetta un’altra sfida: siederà sulla panchina di Perugia.