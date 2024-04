Il fanese Giorgio Borrelli conquistato il titolo italiano di boxe

FANO – E’ un fanese il nuovo campione italiano di boxe della categoria 60 kg Schoolboy. Si tratta del 14enne Giorgio Borrelli dell’Audax Boxe Club Metauro di Fano che domenica scorsa si è imposto al Palasport di Chianciano Terme.



Una cavalcata, quella di Borrelli a dir poco entusiasmante: nei quarti di finale ha battuto con il punteggio di 4-1 Manuele Leonetti della Boxing Team di Torino, sabato, in semifinale ha superato per 5-0 Christian Cafagna della Boxe Di Palo di Canosa di Puglia e domenica, in finale, si è imposto per 4-1 su Raul Fortunato della Pugilistica Lucchese.



Grande soddisfazione dei coach Ervis Rukaj e Massimo Pedini..e per il presidente della società Marco Minardi.