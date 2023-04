Una fanese sul tetto d’Europa: Daniela Romiti trionfa in Turchia ai campionati di stecca a 5 birilli

Per lei le congratulazioni pubbliche dell'assessora Brunori: «un riconoscimento che significa molto per chi lavora sodo per raggiungere questi traguardi»

FANO – Una fanese sul tetto d’Europa. Si tratta di Daniela Romiti: la giocatrice, già Campionessa Italiana di stecca 5 birilli in carica dopo il trionfo dello scorso giugno al Casinò di Saint-Vincent, ha concesso uno storico e ancora più prestigioso bis al Maritim Pine Beach Belek Hotel di Antalya, in Turchia. La 49enne ha battuto in finale 3-0 la tedesca Katja Titze. Durante la sua escalation la campionessa aveva battuto la ceca Adela Kureckova, le danesi Heidi Purlund e Charlotte Koefoed.

Tra coloro che hanno voluto celebrare il successo e complimentarsi pubblicamente con la neo campionessa europea c’è stata l’assessore Barbara Brunori: «Malgrado in Italia le donne che giocano a biliardo siano ancora poche l’atleta fanese Daniela Romiti vanta il titolo di 1^ Campionessa Europea femminile di stecca 5 birilli. Un titolo che Daniela ha conquistato in questi giorni in Turchia a conferma del suo grande talento e di quella determinazione “imbuca la boccia”. Dall’inizio del 2023 la disciplina è entrata nel mondo delle Federazioni Sportive Nazionali: un riconoscimento che significa molto per chi lavora sodo per raggiungere questi traguardi. Fano festeggia un nuovo tricolore femminile! Complimenti Daniela Romiti».