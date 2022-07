La fanese Alice Pagliarini trionfa anche in Slovacchia: oro nei 100 metri

FANO – La fanese Alice Pagliarini trionfa anche in Slovacchia. La 16enne, stella locale dell’atletica, si è aggiudicata l’oro dei 100 metri durante il Festival olimpico della gioventù europea.



La 16enne fanese Alice Pagliarini ha vinto la finale dei 100 metri facendo registrare in finale il tempo di 11.69. Un successo per certi versi annunciato dopo la prestazione agli Europei under 18 di tre settimane fa a Gerusalemme dove aveva fatto registrare il tempo 11”64.



Per lei sono arrivate anche le congratulazioni da parte dell’assessora Brunori: «E’ Oro per Alice Pagliarini alla finale dei Campionati Europei .Vederti in diretta mi ha fatto saltare dalla sedia .Alice, sei un fenomeno!»