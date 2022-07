La fanese Alice Pagliarini in finale agli Europei Under 18 di Gerusalemme

La forte velocista fanese si era aggiudicata l’accesso alle semifinali grazie al quinto tempo assoluto dopo aver corso in 11"68 la sua batteria di qualificazione. La finale in programma per la giornata del 6 luglio.

FANO – La fanese Alice Pagliarini in finale agli Europei di categoria. La giovanissima runner ha centrato il prestigiosissimo traguardo ai Campionati Europei under 18 che si tanno svolgendo proprio in questi giorni (Dal 4 al 7 luglio). Per l’ Italia è presente una folta rappresentativa: 53 atleti, 30 ragazzi e 23 ragazze, nati nel 2005 e nel 2006.



