Fano sotto scacco dai ladri: furti a ripetizione: «Occhio ad una Golf nera»

FANO – La Città della Fortuna tenuta sotto scacco dai ladri. Nelle ultime 48 ore sono stati almeno sei i furti segnalati tra Sant’Orso e San Lazzaro. Secondo i residenti, dietro i colpi messi a segno, ci sarebbero gli stessi autori: due uomini che viaggiano su una Golf nera con targa straniera, forse tedesca. Ad accumunare i colpi anche il modus operandi: i balordi, dopo aver studiato le loro vittime, aspettano che la casa sia rimasta incustodita e poi entrano in azione. Forano finestre, infissi o serrature ed una volta dentro fanno razzia di preziosi e contanti, per poi dileguarsi a tutta velocità.



dav

«Mezz’ora… Solo mezz’ora per prenderci la cena al supermercato… Golf nera, targa straniera, forse tedesca, erano in due… Li abbiamo incrociati uscendo. via degli Oleandri» si è sfogata sui social sul gruppo “La fano che ci piace e non ci piace” una delle vittime allegando le foto dello scempio. Alla sua denuncia pubblica sono seguite tante altre segnalazioni analoghe: «Oggi hanno fatto da matti anche a casa S. Orso via Battelli mia hanno devastato tutto e spaccato infissi i carabinieri dicono che girano con una golf nera attenzione… » Ma i furti nel quartiere sarebbero almeno tre.



il furto in via degli Oleandri

Un altro colpo della Golf nera è stato compiuto in via delle Mimose, a San Lazzaro, di questi solamente quattro sarebbero stati denunciati alle forze dell’ordine che indagano in queste ore. C’è anche chi afferma di aver ricevuto telefonate sospette: «Ci sono pure dei tipi che ti chiamano al telefono con la scusa di fare un sondaggio agli abitanti di Fano. Molto sospetti, non dite nulla a nessuno delle vostre informazioni personali o delle vostre abitudini». Facile ipotizzare che dietro i colpi ci siano dei professionisti: una banda in trasferta che, dopo aver studiato gli obiettivi sensibili e le abitudini delle vittime entrano in azione in maniera fulminea. Un contributo importante alle indagine delle autorità potrebbero arrivare dalle telecamere dislocate nei vari punti sensibili della città. Le forze dell’ordine raccomandano di chiudere bene porte e finestre ed azionare, quando presenti, sistemi di allarme antri intrusione.