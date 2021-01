Famiglie in difficoltà, il Comune di Tavullia: «Un fondo per pagare affitti, utenze e mutuo»

TAVULLIA – Buoni per fare la spesa, riduzione della Tari e risorse per sostenere le spese delle famiglie (bollette, affitti, rate del mutuo prima casa e, in caso di figli a carico, per spese di istruzione e formazione dal nido all’Università). Continuano le azioni dell’amministrazione comunale di Tavullia per aiutare famiglie e attività penalizzate dall’emergenza sanitaria grazie alle risorse del Fondo Covid.

Scade il 26 Gennaio il bando per accedere alla seconda tranche di buoni spesa. Al beneficio possono accedere coloro che non hanno già ricevuto i ticket a Dicembre 2020. Si tratta di buoni per un valore complessivo di 120 euro per i nuclei familiari con un solo componente, buoni per 180 euro per nuclei familiari composti da 2 componenti, buoni da 240 euro per famiglie con 3 componenti, buoni da 300 euro per famiglie composte da 4 componenti e, infine, buoni da 340 euro per nuclei con 5 componenti.

Entro la prossima settimana verrà aperto il bando riservato alle attività economiche penalizzate dall’emergenza sanitaria per chiedere il rimborso della terza rata Tari.

Entro fine mese verrà pubblicato il bando che stanzia 100 mila euro a sostegno delle famiglie.

«Continuiamo a lavorare per sostenere famiglie ed attività economiche mettendo in campo misure economiche concrete che, speriamo, possano aiutare la nostra comunità a superare l’emergenza sanitaria – spiega il sindaco di Tavullia Francesca Paolucci –. A dicembre, grazie ai fondi stanziati dalla Protezione civile, abbiamo assegnato una prima tranche di buoni spesa alle famiglie in difficoltà. Su un fondo da 50 mila euro ne abbiamo impiegati 36 mila e così ora pubblichiamo un altro bando per chi non ha già ricevuto i ticket. Con un altro bando, in uscita a giorni, andremo invece a rimborsare le attività economiche che hanno pagato la terza ed ultima rata della Tari dopo che nei mesi scorsi l’amministrazione aveva provveduto ad anticipare la seconda rata. Con questa operazione, grazie ad uno stanziamento complessivo da 35 mila euro, ci faremo carico della Tari per le attività colpite dalla crisi nel periodo Marzo-Dicembre 2020».

Per il sindaco Paolucci «con il terzo bando mettiamo a disposizione delle famiglie di Tavullia 100 mila euro, sempre del Fondo Covid, che potranno essere utilizzati per il pagamento delle utenze, dell’affitto, delle rate del mutuo prima casa oltre che, in caso di figli a carico, per le spese di istruzione e formazione. Scopo dell’amministrazione comunale in questa fase è quello di iniettare velocemente nel sistema quante più risorse possibili per aiutare le famiglie e le imprese a superare le enormi difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria. In tal senso ritengo siano significativi anche i due avvisi di selezione recentemente pubblicati dal Comune per l’assunzione di due nuovi dipendenti comunali che prenderanno il posto di altrettanti pensionati: un operaio specializzato ed un elettricista. È molto importante creare opportunità di lavoro in una fase come quella che stiamo vivendo e il Comune intende fare la sua parte».