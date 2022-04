All’ExpoLevante di Bari, Ricci presenta il Museo Nazionale della Motocicletta

PESARO – Il museo della motocicletta all’ex tribunale. E’ un obiettivo del Comune di Pesaro nell’ambito delle strategie di Pesaro 2024. Ospite del padiglione auto e moto storiche all’ExpoLevante di Bari, con Asi ed i Club Federati, il sindaco Matteo Ricci presenta il Museo Nazionale della Motocicletta «unicum mondiale che prenderà forma all’Ex Tribunale».

Pesaro, Terra di Piloti e Motori, «vede nei veicoli storici un importante volano per il turismo e continua ad investire in questa direzione, perché crediamo fortemente che sia un tratto identitario del nostro territorio e per questo vogliamo che diventi sempre più elemento di attrazione.

La nostra città ha alle spalle una lunga tradizione legata alle due e quattro ruote. Ha visto nascere la Benelli, storico marchio pesarese conosciuto in tutto il mondo, che ha da poco compiuto 110 anni. Poi i piloti, i tantissimi collezionisti e appassionati.

Gli ultimi due anni sono stati decisivi per la Terra di Piloti e Motori. Siamo riusciti a chiudere due grandi operazioni per la città, grazie al sostegno di Asi Pesaro, Asi Nazionale e all’intervento del Ministero dei Beni e Attività Culturali. La realizzazione del Museo Nazionale della Motocicletta, un unicum mondiale che prenderà forma all’Ex Tribunale, che tra le altre cose ospiterà la collezione Morbidelli, un patrimonio incredibile che Pesaro ha rischiato di perdere. Attorno ai motori abbiamo avuto una grande storia, ma sicuramente avremo anche un grande futuro», ha concluso Ricci.