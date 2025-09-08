Expo 2025, visita virtuale in Giappone grazie a CTE Square di Pesaro

PESARO – Volete visitare Expo 2025, ma non potete volare in Giappone? CodyTrip vi porta ad Osaka, domenica 7 e lunedì 8 settembre. Ma che cos’è CodyTrip? È un format di gite online aperte, interattive, in diretta, che utilizza le tecnologie digitali in modo innovativo per permettere a tutti di vivere intense esperienze culturali in modo coinvolgente, senza limiti al numero di partecipanti. Un progetto che nel 2024 ha permesso a 10.000 studentesse e studenti, collegati da 437 città italiane con insegnanti e famiglie, di approfondire la conoscenza di Pesaro Capitale Italiana della Cultura con 655 minuti di attività in diretta.

Per due giorni, dalle 10 alle 12 ora italiana, CodyTrip permetterà di collegarsi in diretta ad Osaka per visitare EXPO. Domenica 7 settembre si entra a EXPO per apprezzarne l’impostazione generale, l’organizzazione, i temi e l’impatto visivo e per provare a orientarci passeggiando in modo interattivo. Lunedì 8 settembre appuntamento con il Padiglione Italia, progettato dall’architetto Mario Cucinella ispirandosi alla Città Ideale di Urbino, e l’aera dedicata alla Santa Sede. Ad accompagnare i visitatori ci saranno guide d’eccezione che sapranno suscitare e soddisfare la curiosità dei partecipanti e valorizzare le tante declinazioni del tema del padiglione: “L’Arte Rigenera la Vita“.

«La scelta della data non è casuale, perché nella giornata dell’8 settembre il Padiglione Italia ospita le Case delle Tecnologie Emergenti, nel cui ambito è organizzato CodyTrip. Neppure gli orari sono casuali, perché la differenza di fuso orario di 7 ore permetterà di visitare l’EXPO al tramonto, vedendolo sia con la luce naturale che con l’illuminazione notturna», ha spiegato Alessandro Bogliolo, coordinatore scientifico CTE Square.

CodyTrip è organizzato da DIGIT srl, spinoff dell’Università di Urbino, in collaborazione con l’Università di Urbino e con Giunti Scuola. L’edizione dedicata a EXPO 2025 è organizzata per iniziativa di CTE Square, Casa delle Tecnologie Emergenti di Pesaro, finanziata dal MIMIT con fondi FSC, grazie alla collaborazione di Invitalia e del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka.

Le modalità di iscrizione e di partecipazione sono le stesse di ogni CodyTrip: iscrizioni su EventBrite e streaming interattivo su ActiveViewer.

Come partecipare?

Partecipare è gratuito il 7 e l’8 settembre, alle 10, basterà collegarsi all’indirizzo: https://bit.ly/codytrip-2025-expo per seguire le attività in diretta partecipando attivamente attraverso ActiveViewer.

Non è richiesta alcuna installazione specifica. Il link si apre come una pagina web su qualsiasi browser e su qualsiasi dispositivo. Al primo accesso occorre solo indicare il numero di persone che seguiranno la diretta dallo stesso dispositivo. Il link è già attivo con ambienti di prova per permettere di prendere confidenza con lo strumento.