Ex manicomio Pesaro, Mattioli e Perugini: «Il Comune investe, la Regione lascia crollare la sua parte»

PESARO – Lavori al San Benedetto per 16 milioni, ma oltre al cantiere ci sono le polemiche politiche dei consiglieri Pd Anna Maria Mattioli e Marco Perugini.

«Ci vuole veramente un gran coraggio e sfrontatezza da parte della destra pesarese per accusare l’assessore Vimini e il PD di aver lasciato in abbandono il Complesso del San Benedetto di Pesaro – sottolinea Mattioli – La Regione ha provato negli anni ad alienare il bene ma ovviamente l’elevato valore ha visto andar deserte tante aste riuscendo però nel tempo ad abbatterne il valore, senza danno erariale e renderlo più accessibile anche ad eventuali ripristini e recuperi architettonici. L’occasione ghiotta è arrivata dal Pnrr, tramite l’accordo con l’assessore regionale Aguzzi per suddividere il comparto in varie destinazioni urbanistiche. Il Comune di Pesaro partecipando al bando PINQUA per la qualità dell’abitare è risultato vincitore di 30 milioni di euro di cui oltre 16 destinati al San Benedetto di Pesaro.

Ieri sono partiti i lavori da parte del Comune di Pesaro ma stiamo attendendo da anni la presentazione di un progetto per l’area regionale che dopo aver incassato la rendita economica dal nostro comune, 1,7 milioni, risulta totalmente silente con un fermo politico imbarazzante. Ci chiediamo: perché la Regione non è andata alla ricerca di fondi e bandi per recuperare e riqualificare la sua proprietà? Per quale motivo con i milioni incassati dal Comune di Pesaro non ha incaricato i progettisti per presentare un progetto e partecipare anch’esso ai bandi?».



Mattioli chiude: «Stiamo letteralmente perdendo la parte più artistica e di valore culturale di proprietà della Regione che potrebbe essere recuperata e destinata ad attività culturali, sociali e turistiche».



Perugini rincara la dose: «Per il San Benedetto abbiamo colto un’opportunità storica grazie al PNRR che non era mai capitata prima, mentre la regione, guidata dalla destra, ha preferito non muoversi e lasciare la loro parte di stabile abbandonata al degrado, per una questione politica».

Perugini afferma infatti che «mentre Pesaro avvia i lavori, la metà del complesso di proprietà della Regione resta nel degrado più totale, tra crolli, incuria e immobilismo politico» e se «il Comune ha fatto la sua parte, la Regione ha invece scelto consapevolmente di non cogliere l’opportunità del PNRR con Fratelli d’Italia e la Lega, e il consigliere regionale Dallasta in prima linea, hanno persino osteggiato il PNRR e il Next Generation EU».

«Oggi il risultato è sotto gli occhi di tutti – dice Perugini – da una parte il Comune che lavora, dall’altra la Regione che lascia crollare – aggiunge – Se non si attiveranno subito, sarà evidente a tutta la città che il loro disinteresse per Pesaro non è un caso, ma una scelta politica precisa e di questo ne chiederemo conto nelle istituzioni e davanti ai cittadini».