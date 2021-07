Ex Amga Pesaro, a settembre via libera alla bonifica e all’area verde

PESARO – La bonifica dell’Ex Amga inizierà il prossimo settembre. Lo annuncia l’assessore alla Sostenibilità Heidi Morotti, che spiega: «Il Comune di Pesaro, insieme a Marche Multiservizi, ha individuato la ditta che si occuperà dei lavori nell’area del Centro Direzionale Benelli di via Morosini, per dare decoro ad una zona che lo attendeva da anni. Il primo pensiero dell’Amministrazione è per la salute dei cittadini residenti accanto».

Ad aggiudicarsi la gara il Gruppo ITQ S.r.I. società di Spresiano (TV), per un importo contrattuale massimo pari a Euro 437.163,93. L’assegnazione, tramite procedura negoziata alla quale sono stati invitati operatori iscritti all’albo dei fornitori qualificati.

Un anno fa il Comune aveva annunciato il cronoprogramma che ha subito qualche rallentamento, ma ora sembra la volta buona. Un sito che aveva era stato anche al centro di un ricorso, ma che non ha fermato l’intervento del Comune.

Un progetto a step, che prevede: la pulizia dell’area, la realizzazione delle opere civili, scavi e realizzazione del fito-lago. L’azione di bonifica si svolgerà su due binari:

– Bioaugmentation, ovvero l’addizione di microorganismi selezionati dal sito e specializzati nella biodegradazione dei contaminanti target, al fine di attivare /accelerare i processi degradativi di interesse per la bonifica del sito.

– Phytoremediation cioè l’utilizzo dei processi metabolici e fisiologici caratteristici delle piante per contenere, eliminare o ridurre, al di sotto di valori di concentrazione stabiliti dalla legge, la presenza nell’ambiente di alcune sostanze organiche e inorganiche classificate come pericolose.