PESARO – Eventi natalizi, obbligo di green pass e mascherina per accedere alle manifestazioni e mercatini.

Si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata e presieduta dal Prefetto Tommaso Ricciardi, finalizzata all’esame delle varie problematiche connesse allo svolgimento delle manifestazioni natalizie programmate nei vari centri di questa provincia.

In particolare sono stati esaminati gli eventi che avranno luogo a Pesaro, Mombaroccio, Fano e Urbino.

Erano presenti il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 1, i Vertici Provinciali delle Forze di Polizia, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, i rappresentanti delle Pro Loco e dei Comuni interessati unitamente ai Comandanti delle rispettive Polizie Locali.

Sono state illustrate da parte dei vari organizzatori le caratteristiche di ciascun evento che, quest’anno, oltre a prevedere l’applicazione delle principali regole in materia di safety e security, sarà sottoposto anche a quelle dedicate alla prevenzione del Covid-19, il cui andamento attuale dei contagi è purtroppo in fase ascendente anche in questa provincia.

Il Prefetto ha raccomandato di attenersi meticolosamente alle prescrizioni sanitarie, rappresentando la necessità che per tutti gli eventi sia previsto l’obbligo del possesso della certificazione verde (green pass) e che vengano disposti opportuni servizi di vigilanza al fine di evitare assembramenti.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 1 ha evidenziato e ribadito la necessità che nei singoli eventi vengano scrupolosamente rispettati gli obblighi di prevenzione sanitaria ed in particolare il controllo sul possesso del previsto green pass da parte del pubblico nonché sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree anche all’aperto ed in via precauzionale anche da parte dei bambini che frequenteranno le aree giochi ed i punti di attrazione.

Per gli aspetti più propriamente tecnico-operativi saranno convocati appositi tavoli tecnici presso la Questura.

Nella mattinata di domani il Prefetto ha convocato una riunione in videoconferenza con tutti gli altri Sindaci della provincia al fine di effettuare anche con gli stessi un congiunto aggiornamento della situazione sanitaria in atto in vista delle manifestazioni che si terranno in quei territori in occasione delle prossime festività natalizie.