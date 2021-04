Estate 2021, Fano scalda i motori: ecco gli eventi in programma

Confermati Passaggi Festival , Fano Jazz By the Sea ed il Brodetto Fest. Seri: «Vogliamo mandare un messaggio chiaro, annunciando che la città è pronta alla stagione estiva»

FANO – La Città della Fortuna scalda i motori in vista della bella stagione. L’estate 2021, negli intenti dell’amministrazione, sarà quella del rilancio per l’economia così provata negli ultimi mesi dall’emergenza pandemica. Proprio per questo il Comune ha scelto di lucidare l’artiglieria pesante e confermare subito quegli eventi che, negli anni, sono divenuti un tratto distintivo di Fano ed un volano per tutta la città.

Ecco allora le conferme per ‘Passaggi‘, Festival della saggistica (nelle giornate del 3,10,17 giugno),il ‘Fano Jazz By the Sea‘ (dal 23 a domenica 31 luglio) ed il ‘Brodetto Fest‘, il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce” (dal venerdì 10, a domenica 12 settembre). A questi grandi classici, poi si aggiungeranno tante novità importanti tra cui ‘Symphony Pop Festival‘ a cura dell’Orchestra Sinfonica Rossini (28 luglio); nei week-end del 21 e 22 e del 28 e 29 agosto tutti i riflettori saranno puntati sul Carnevale E-statico. Già dal nome attribuito, si comprende come la manifestazione ciarlesca venga spostata nella finestra estiva assumendo una forma statica senza lancio di dolciumi. Un modo innovativo per valorizzare la tradizione culturale della principale kermesse cittadina. Da segnalare anche ‘Centrale Festival‘ nella seconda decade di giugno, il ‘Palio delle Contrade‘ il 17 e il 18 luglio, la ‘Festa del Mare‘ il 31 luglio e il 1° agosto. A settembre il “48° Incontro Internazionale e Polifonico” e le ‘Giornate di Letteraria‘ a ottobre.

Il programma è stato ufficializzato dal sindaco sindaco Seri e l’assessore con delega al turismo Etienn Lucarelli: «Una progettualità turistica orientata al futuro, capace di assecondare le nuove tendenze del mercato. Oggi vogliamo mandare un messaggio chiaro, annunciando che Fano è pronta alla stagione estiva».



«Con anticipo, abbiamo voluto presentare ai portatori di interesse e alla stampa – spiega Seri – la colonna vertebrale delle principali manifestazioni estive. Nonostante ci troviamo in un momento crepuscolare a causa del Covid, riteniamo che la stagione estiva per le nostre strutture ricettive e le attività economiche rappresenti un’occasione di rilancio e ripartenza. In questo modo abbiamo voluto creare i presupposti affinché Fano sia in grado di offrire una proposta eterogenea che abbracci cultura, mare, musica e sport».

Anche la grafica scelta incarna lo spirito e gli elementi caratterizzanti l’identità del piano turistico: «Abbiamo coinvolto il talento di Rebecca Lisotta -afferma l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli -, illustratrice fanese che, tra i suoi incarichi professionali, ha fatto parte del team di background artists dei lungometraggi ‘La gabbianella e il gatto’. I protagonisti del manifesto sono due bambini, che vogliono celebrare la ricorrenza del 30° anno di ‘Fano Città delle Bambine e dei Bambini’».

«Confermato il claim ‘Fano En plein Air‘, coniato nel 2020 – continua Lucarelli – e che riproponiamo anche per questa stagione, dal momento che vogliamo continuare a sostenere la vivacità delle attività economiche e del commercio per far vivere una città all’aperto sia ai nostri cittadini che ai nostri turisti».

Estate 2021, Fano scalda i motori

Sia Seri che Lucarelli pongono l’accento sulla volontà di «rendere la nostra città una destinazione che faccia leva su family, outdoor, well being. Venendo a Fano si può apprezzare una città sicura, piacevole e rilassante: la presentazione di oggi è un tassello all’interno della visione organica sostenuta dal tavolo economico e dal tavolo ricettivo che da mesi sta cooperando affinché le nostre politiche di intervento siano efficaci».



Oltre poi agli eventi sopracitati, i turisti potranno apprezzare la bellezza della città grazie alle esperienze di ‘Fano da Vivere‘ che seguono l’indicazione fornita dal consulente turistico Josep Ejarque a cui l’amministrazione si è affidata per rilanciare il brand e la proposta promozionale.

Si potranno ammirare i luoghi della città romana con i tour di Manuela Palmucci, diventare carrista per un giorno insieme ai maestri carristi del Carnevale, oppure imparare i rudimenti della navigazione d’altura. Inoltre, dall’alba al tramonto sarà possibile dedicarsi alla pratica dello Yoga, della meditazione o assaporare l’ebrezza di andare in mare sfruttando lo stand up paddle. All’interno della proposta, c’è anche l’opportunità di scoprire i segreti della cucina di pesce, carpendo i segreti direttamente dai cuochi della marineria fanesi. Inoltre, i turisti si potranno fondere con il panorama mozzafiato delle colline della provincia, sia partecipando agli ‘Itinerari della Bellezza’ alla scoperta dei borghi della provincia sia gustando il bianchello del Metauro direttamente dai migliori produttori vitivincoli. Gli amanti del volo potranno decollare con le cicogne dell’aeroporto di Fano e provare l’adrenalina della caduta libera con il paracadute.