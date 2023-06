L’essenza dell’Adriatico e del San Bartolo, a Gabicce nasce il profumo ispirato alla leggenda di Valbruna

Fondazione Visit Gabicce lancia l'essenza per per imprimere il ricordo della vacanza nel cuore dei turisti

GABICCE – Un profumo da associare ad un luogo. Gli ultimi studi nel campo del marketing lo dimostrano: la componente olfattiva gioca un ruolo fondamentale, a livello psicologico, nell’imprimere nella mente del viaggiatore un ricordo piacevole e duraturo della meta da lui visitata. Profumi e odori definiscono l’identità di un luogo, rendendolo perfettamente distinguibile e unico anche a distanza di tempo, legandosi indissolubilmente all’esperienza che il turista porterà per sempre con sé. Un profumo può diventare così un perfetto strumento di promozione turistica. Su queste premesse si basa l’iniziativa lanciata dalla Fondazione Visit Gabicce, impegnata nella promozione del territorio gabiccese come destinazione turistica esperienziale e nella valorizzazione delle sue tipicità.

E’ stato presentato in questi giorni “Essenza di Gabicce Collection: Valbruna”. Si tratta del frutto di un lavoro portato avanti negli ultimi mesi dalla Fondazione Vist Gabicce e Welcome to Gabicce insieme ad esperti del settore, che ha permesso di arrivare alla produzione di un’essenza fresca, creata per valorizzare la fusione tra i profumi della brezza del mare Adriatico e quelli del San Bartolo e, in particolare, della ginestra, fiore considerato uno dei simboli del parco naturale. L’obiettivo della linea “Essenza di Gabicce Collection” è di creare un profumo ricorrente in tutto il paese per aromatizzare le attività, creare un’esperienza immersiva e regalare ai turisti un ricordo olfattivo ben definito.

Chiaro il riferimento a Valbruna, la cosiddetta ‘Atlantide dell’Adriatico’, la leggendaria città sommersa dalle acque davanti a Baia Vallugola, precipitata in fondo agli abissi in epoca remota e mai più ritrovata. L’essenza sarà disponibile in due diversi formati: diffusore di profumo d’ambiente da 250 ml e profumatore per auto da 5 ml. Entrambi i prodotti sono pensati per diventare dei souvenir che possono essere acquistati dai turisti o che gli possono essere omaggiati. Il diffusore conterrà anche una breve narrazione della leggenda di Valbruna attraverso un racconto inedito a cura di Cristina Manzini.

«E’ noto – spiega Elisa Scola, presidente Associazione Albergatori Welcome to Gabicce – che tra i cinque sensi, quello che si connette più rapidamente alla memoria è l’olfatto. Ecco perché l’ essenza che abbiamo fortemente voluto e studiato in ogni dettaglio è un omaggio al nostro territorio e una sorpresa per i tanti turisti che sceglieranno Gabicce anche questa estate».

«Da oggi l’essenza si respirerà in molti angoli della città e i turisti e chiunque lo desideri potrà portarla a casa, così, quando l’annuseranno, anche a chilometri di distanza, ritorneranno immediatamente qui e riassaporeranno il profumo, le immagini e le emozioni dei loro giorni di vacanza» osserva Francesco Schiavi, referente di Visit Gabicce per l’essenza..

