Escursionista scivola sul Monte Catria: interviene il Soccorso Alpino

PESARO – Nuovo incidente in montagna, stavolta senza gravi conseguenze. È successo nel pomeriggio del 18 agosto sul Monte Catria. Una donna, dopo aver raggiunto la sommità della vetta, sulla via del ritorno, è rovinata a terra sul sentiero sconnesso che collega la cima al pianoro sottostante.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico di Pesaro/Urbino: due squadre con sei operatori hanno raggiunto rapidamente la signora che lamentava un forte dolore al braccio destro, tale da non poter neanche proseguire a piedi. Utilizzando alcuni degli speciali presidi in dotazione, la donna è stata imbarellata e trasportata a spalla più a valle per poi essere trasferita sul mezzo dei soccorritori e consegnata in seguito alle cure dei sanitari

Un periodo particolarmente intenso questo per gli uomini del Soccorso Alpino marchigiano: il 14 agosto un’escursionista di Monte Porzio era scivolata in un canalone a Genga, nella zona della Gola di Frasassi. Fortunatamente, nonostante il grandissimo spavento, la donna non aveva riportato lesioni gravi nella caduta. Era anche decollata l’eliambulanza, ma non era stato necessario utilizzarla. Pochi giorni prima, non molto distante, si era consumata una tragedia ben più grave costata la vita ad un escursionista 30enne.