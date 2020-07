Escursionista colto da malore in Carpegna: salvato dai Vigili del Fuoco e dal 118

CARPEGNA – Disavventura a lieto fine per un escursionista colto da un malore mentre prendeva parte ad un trekking insieme ad altre persone. È successo in un sentiero immerso nei boschi della Carpegna nella giornata del 19 luglio.

Erano da poco passate le 12 quando un 62enne anconetano ha accusato il malessere: gli altri compagni di escursione che erano con lui hanno subito dato l’allarme ai Vigili del Fuoco: una squadra del distaccamento di Macerata Feltria lo ha raggiunto, non senza difficoltà e lo ha soccorso.

A rendere particolarmente arduo il compito dei pompieri la natura impervia e selvaggia dei luoghi che hanno reso complicata l’individuazione del gruppo. Ci sono voluti più di 40 minuti per trasportare in barella il 62enne fino alla strada principale, dove l’escursionista è stato poi preso in carico dall’ambulanza e trasferito all’ospedale di Urbino.

Giornata impegnativa per gli uomini del distaccamento di Macerata Feltria: poche ore prima erano stati chiamati a soccorrere in zona di Villagrande di Montecopiolo un’altra escursionista che, cadendo, aveva riportato la frattura di una gamba.



Complici le belle giornate, i parchi e le montagne marchigiane rappresentano una bellissima tentazione per una gita fuori porta: come più volte ricordato anche dal Soccorso Alpino, è auspicabile però adottare tutte le misure di sicurezza per cercare di ridurre al minimo le insidie ed i pericoli che sono propri della montagna.