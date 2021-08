MONTE PORZIO – Disavventura a lieto fine per una escursionista 60enne di Monte Porzio, S.G. le sue iniziali, scivolata improvvisamente in una scarpata mentre stava prendendo parte ad un trekking con altri amici a Genga, nella zona della Gola di Frasassi. Sono stati proprio questi ultimi a dare l’allarme.

Fortunatamente, nonostante il grandissimo spavento, la donna non ha riportato lesioni gravi nella caduta. È anche decollata l’eliambulanza, ma non è stato necessario utilizzarla. Sul posto è stato chiesto comunque l’intervento delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico di Ancona.



Escursionista 60enne scivola in una scarpata: sul posto il Soccorso Alpino

In poco tempo sul posto è giunto un soccorritore che si trovava al lavoro presso “Parco Avventura” poco distante, che ha subito provveduto a stabilizzare la paziente in attesa dell’arrivo della squadra, insieme ad un medico del 118. I tecnici del Soccorso Alpino hanno quindi provveduto al recupero della donna lungo la ripida scarpata e l’hanno accompagnata fino all’ambulanza. Pochi giorni fa, non molto distante, si è consumata una tragedia ben più grave costata la vita ad un escursionista 30enne.