“Eroine in città”: Marina Pierri a Pesaro

PESARO – Tutto pronto per “Eroine in città” l’evento in programma a Pesaro, domani, martedì 19 aprile dalle 18.30, presso l’Officina in Via del Governatore 33 con la giornalista e critica televisiva Marina Pierri che presenterà il suo libro “Eroine. Come i personaggi delle serie TV possono aiutarci a fiorire” (Tlon Edizioni).

L’incontro è l’occasione per presentare alla città il neonato Gruppo Donne Transfemminista di Arcigay Agorà Pesaro-Urbino. Il gruppo di attiviste lesbiche, bisessuali, trans*, asessuali, eterosessuali, queer, intersex, no-binary e non-conforming, che promuove la visibilità e l’autodeterminazione delle donne la loro presa di parola individuale e collettiva.

Realizzata in collaborazione con il Gruppo Donne di Arcigay Modena la presentazione sarà condotto da Roberta Grella e Valentina Battistoni. Al termine della presentazione è prevista la performance NESSUNə ESCLUSə, a cura di Associazione Hogar, un estratto dell’azione performativa collettiva creata per lo spazio pubblico, che unisce la pratica artistica all’attivismo, realizzata nelle città di Pesaro e Fano nel 2021. Seguirà aperitivo di socializzazione.

«La nostra realtà promuove la visibilità e l’autodeterminazione delle donne LBTQIA+. Quello che vogliamo fare è portare a Pesaro un po’ di queerness e creare occasioni di confronto, approfondimento ed elaborazione politica sui temi femministi e transfemministi, mettendo in discussione la cultura dominante cis-etero-patriarcale, maschilista/machista, l’etero-normatività e il binarismo di genere e adottando una prospettiva trans-genere che riconosce, include e agisce tutte le soggettività/identità. Unitevi a noi», spiegano le attiviste del gruppo.