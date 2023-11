Energia, Cna Pesaro: «Le piccole imprese continuano a pagare le bollette più care d’Europa»

L'associazione artigiana evidenzia come per le pmi i costi energetici incidono per il 30%. «Servono altri criteri di tariffe»

PESARO – Le piccole e medie imprese continuano a sopportare elevati costi energetici con le bollette più care d’Europa a causa di una parafiscalità che incide per il 30%. È quanto ha sottolineato Cna Pesaro nel corso delle audizioni periodiche promosse da Arera con riferimento al quadro strategico 2022-2025. L’associazione ha evidenziato come il carico di oneri parafiscali che gravano sulle Pmi sia sproporzionato rispetto ai consumi e iniquo in riferimento alla destinazione del gettito, come nel caso del finanziamento delle agevolazioni alle energivore/gasivore che le piccole imprese finanziano, ma al quale non accedono.

Cna condivide l’orientamento dell’autorità di regolazione di colmare il gap di tutela a favore dei soggetti più esposti ai costi della transizione green e tuttavia rileva alcune criticità da rimuovere per favorire il coinvolgimento delle PMI nel processo di decarbonizzazione. Al riguardo, il tema degli oneri generali di sistema rimane un vulnus e conferma la scarsa attenzione del legislatore verso il sistema delle piccole imprese. Pertanto è necessario riavviare rapidamente il percorso di graduale e progressivo alleggerimento della bolletta. La proposta di riportare all’interno del bilancio pubblico almeno il finanziamento degli sgravi alle imprese energivore consente di ridurre di 1,4 miliardi gli oneri a carico delle pmi.

L’obiettivo è di ribaltare i criteri della tariffazione energetica, privilegiando una visione della fiscalità e parafiscalità quali leve per favorire gli investimenti green, premiando i soggetti con comportamenti virtuosi su efficientamento dei consumi e riduzione delle emissioni. In sostanza dare finalmente attuazione al principio “chi inquina paga”.