Pesaro, tende abusive in spiaggia sotto il San Bartolo: multe e rimozioni

PESARO – Tende abusive a Pesaro nella spiaggia sotto il San Bartolo a Baia Flaminia, multe e rimozioni.

La polizia locale, la capitaneria di porto e i carabinieri hanno sgomberato una decina di tende nell’arenile sotto la zona della villa di Pavarotti presenti nella giornata di domenica.

Il regolamento comunale sull’utilizzo del litorale demaniale marittimo per finalità turistiche e ricreative vieta di campeggiare e pernottare sull’arenile durante tutto l’anno. Così gli agenti e i carabinieri si sono recati sul posto dove erano stati segnalati dei campeggiatori. E hanno chiesto loro di sgomberare l’area demaniale.

Non ci sono state proteste, i turisti hanno capito e hanno smontato le tende. Si trattava di famiglie, ragazzi e anche persone straniere in villeggiatura. Nessuna resistenza ma, come da regolamento, gli agenti della polizia locale hanno dovuto elevare la sanzione amministrativa prevista in questi casi che va da euro 1032 a euro 3.098 euro. In questa situazione sono stati elevati una decina di verbali da poco più di mille euro, il minimo.



I controlli proseguiranno per il rispetto delle regole sia per quanto riguarda la movida ferragostana, ma anche per quanto riguarda l’abusivismo non solo commerciale ma anche demaniale.