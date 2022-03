Sono attualmente 75 (ma è probabile che continueranno a crescere) le famiglie residenti disponibili ad accogliere, nelle proprie case, profughi provenienti dall’Ucraina. Ecco tutte le azioni in campo e come contribuire

FANO – Tra le pochissime cosa da salvare in questo periodo storicamente così complesso e triste c’è sicuramente la risposta dei tanti cittadini che hanno tradotto empatia e solidarietà con azioni concrete e repentine. Sono attualmente 75 (ma è probabile che continueranno a crescere) le famiglie residenti disponibili ad accogliere, nelle proprie case, profughi provenienti dall’Ucraina. Le proposte sono state raccolte finora dal centralino del nucleo emergenza attivato martedì scorso dalla Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola che, oltre ad essere impegnata in prima linea, sta anche coordinando la generosità messa a disposizione dagli abitanti della Val Metauro.

Un lavoro sinergico che sta coinvolgendo enti religiosi, privati ma anche le amministrazioni: sono 30 gli alloggi messi a disposizione nel solo Comune di Fano. Oltre 160 chiamate sono arrivate al numero dedicato in poco più di una settimana dalla sua attivazione: disponibilità di alloggi, offerta di beni e di volontariato; richiesta di informazioni, ma anche segnalazioni di accoglienze già in essere e richieste per reperire alloggi entro breve tempo per chi è in viaggio.

In questi giorni Caritas si sta occupando di censire gli alloggi privati disponibili che possono essere destinati all’accoglienza, a cui si aggiungono gli spazi messi a disposizione da parrocchie e istituti religiosi della Diocesi.

Un’altra importante azione sarà quella di incontrare le famiglie che richiedono alloggio per conoscere i loro bisogni e poter procedere a realizzare degli ingressi che siano rispondenti alle esigenze. Prosegue poi la duplice raccolta fondi avviata per supportare gli interventi umanitari in Ucraina e nei paesi vicini (causale: Europa/Ucraina) e per sostenere le accoglienze che si stanno attivando qui nel territorio (causale: Quaresima 2022), tramite l’IBAN della Fondazione Caritas Fano: IT15X0521624310000000012938. (Per informazioni è possibile contattare la Caritas info@caritasfano.net; 391/1485502).

Vescovo Armando in visita a San Biagio

Anche i giovani di Fano la scorsa settimana sono voluti scendere in piazza per dire “No alla Guerra”. Al messaggio gridato in piazza ora seguiranno delle iniziative volte a sostenere anche concretamente i profughi ucraini attualmente ospitati a Villa San Biagio. Si tratta di anziani, donne e bambini ucraini che, scappati dalla guerra, sono stati accolti dalla struttura gestita dagli orionini. Lo stesso Vescovo Armando li ha visitati domenica scorsa trascorrendo con loro diverse ore.