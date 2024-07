Emergenza idrica Pesaro, tavolo tecnico in Prefettura: pronti anche a misure straordinarie

PESARO – Siccità, riunione in Prefettura. Il monitoraggio è costante e non si esclude l’approvvigionamento dai pozzi.

Durante l’incontro si è preso atto delle condizioni climatiche sempre più estreme, dei dati sulle precipitazioni degli ultimi mesi e delle iniziative sin qui intraprese dalla Regione Marche e dagli altri Enti, anche nell’ambito dei lavori del Comitato provinciale di protezione civile, per ridurre il consumo di acqua.

Il tavolo tecnico ha certificato l’esistenza di una carenza idrica significativa ma che non mette a repentaglio, per questa stagione estiva, l’approvvigionamento per uso idropotabile, ancorché gli organi competenti, anche in base all’evoluzione degli scenari delle prossime settimane, si sono riservati di valutare ed adottare ulteriori misure, eventualmente anche di carattere di straordinario (es. attingimento dai pozzi, etc.).



Il Prefetto ha rappresentato di confidare nella collaborazione di tutti – cittadini, aziende e turisti – al fine di diminuire il consumo di acqua per finalità non essenziali. L’incontro ha posto in luce, nondimeno, che è sempre più necessario mettere in campo azioni incisive di lungo periodo che possano scongiurare la possibilità che, nei prossimi anni, si arrivi ad una vera e propria crisi idrica che potrebbe avere effetti decisamente più seri ed impattanti sulla popolazione.

Al riguardo, il Prefetto ha apprezzato la disponibilità di tutti gli Enti a lavorare in stretto raccordo, seppur ognuno in base alle proprie prerogative e competenze, per raggiungere questo risultato e ha preso atto delle rassicurazioni dei rappresentanti del Gruppo ENEL in merito alla programmazione degli interventi per la ripulitura degli invasi gestiti (Furlo, San Lazzaro e Tavernelle), così da accrescere le risorse idriche disponibili per fronteggiare i probabili momenti di carenza. Un tema su cui il sindaco di Pesaro ha insistito con forza.

Alla riunione hanno partecipato, oltre al Sindaco Andrea Biancani, l’Assessore regionale Stefano Aguzzi, il Presidente di Marche Multiservizi, Andrea Pierotti, il Presidente di ASET, Giacomo Mattioli, il Presidente di AATO 1, Marco Ciccolini, l’ing. Marco Primavera per la Provincia di Pesaro-Urbino nonché la dott.ssa Gabriela Montero e l’ing. Mariano Marini per il Gruppo ENEL.